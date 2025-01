Mon histoire est simple, claire comme de l'eau de roche. A partir de 2013, j'ai pris 58 kilos. Vous avez bien lu. En quelques mois je suis devenue énorme. 126 kilos, ça pèse. Le 1er mars 2023, j'ai décidé de tout perdre parce que je n'avais pas envie de mourir. Et pour ça, je me suis sevrée du sucre. Je voulais avoir une vie que j'aime, danser, courir, m'habiller... Mais avant tout, je voulais être de nouveau heureuse. L'obésité est une île : j'y ai vécu décentrée du monde, mais surtout de moi-même. Pour moi, la quitter c'était me retrouver, et rejoindre le continent des gens qui vont bien. J'y suis presque, je le touche, pourtant j'ai peur : qu'est-ce que je vais y trouver ? Qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Ce livre est le récit d'un exil, et d'un retour.