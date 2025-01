Qu'est-ce qu'une espèce ?

Si la définition du terme "espèce" semble évidente, à l'appui de la théorie de l'évolution de Darwin, le concept est en fait plus flou qu'il n'y parait. Dans le monde, chaque culture interprète le vivant différemment. Celles qui vivent de la pêche nomment une plus grande diversité d'espèces aquatiques que celles qui chassent sur terre pour se nourrir, elles délimitent les espèces selon les relations qu'elles entretiennent avec elles. La taxonomie va alors de pair avec l'anthropologie. Des plantes aux animaux en passant par les champignons et les lichens, Meredith Root-Bernstein invite à décentrer le regard. L'éthologie et la biologie entrent en jeu lorsqu'il s'agit de se placer à la hauteur des espèces non humaines. Celles-ci instaurent des distinctions entre soi et l'autre, entre le prédateur et la proie, et elles fondent leurs rapports sur la capacité à cohabiter. L'étude de leurs sociétés est capitale pour la protection de la biodiversité.