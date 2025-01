L'âge bête

Les années collège-lycée, des souvenirs inoubliables aux hontes magistrales. Suivez les aventures de Jonathan, de ses 11 à ses 20 ans. Devenir cool à la récré, apprendre à faire du skate, rêver devant les seins de Laurie Malesti, mais aussi traverser son premier deuil, vivre sa première rupture amoureuse et repasser son bac. C'est peut-être dans l'une des périodes les plus riches et les plus denses de la vie que nous emmène Munoz, avec son sens de l'humour franc et frais, poétique et enfantin. Un album dans lequel on se reconnaîtra tous !