C'est l'histoire de la peinture la plus chère du monde. le Salvator Mundi, présenté comme une oeuvre autographe de Léonard de Vinci, a été acheté 1 175 dollars à la Nouvelle-Orléans en 2005, et revendu en novembre 2017 pour un demi-milliard à New York à Mohammed ben Salmane, prince héritier saoudien, provoquant par la suite une invraisemblable crise diplomatique. Experts, musées, marchands, oligarques, journalistes, diplomates, chefs d'états - chacun poursuivant ses intérêts propres, de plus ou moins bonne foi - prennent part à la création d'une icône, parfaitement représentative de notre temps. Cette peinture vient percuter l'histoire de l'art, le marché de l'art et la politique.