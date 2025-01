Une seule santé

Cette enquête est le récit à la première personne de 30 années passées à étudier les liens entre la mauvaise santé des sols, des animaux et celle des hommes qui s'en nourrissent. Au départ des recherches de Pierre Weill, une simple intuition de jeune agronome. Et si nos pathologies modernes (surpoids, carences, inflammations) trouvaient leur origine au bas de la chaîne alimentaire, bien en amont de nos assiettes : dans nos champs abîmés et nos animaux mal nourris ? Les industriels lui rétorquent bien vite que c'est impossible, ses pairs affirment qu'une telle hypothèse est difficile à prouver. Mais il persévère. Sept études cliniques et cinq cents publications scientifiques plus tard, en passant par le champ, l'étable et le laboratoire, Pierre Weill retrace ici le fil de ses découvertes, qui pourraient bien changer notre façon de nous soigner. Ecrit dans une langue simple et enthousiaste, son ouvrage vise à diffuser hors du milieu académique des conclusions de santé publique qu'une partie de l'industrie agro-alimentaire continue pourtant à vouloir ignorer.