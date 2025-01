Mal entendus

SOIGNER LE MONDE EN SOIGNANT LE RECIT QUE LES MEDIAS EN FONT. L'information divise les Français alors qu'elle devrait offrir des clefs de compréhension du monde à même de proposer un socle commun de réalité : par quel(s) malentendu(s) en est-on arrivé là ? Quel impact cela a-t-il sur nos démocraties et, plus généralement, sur notre capacité à vivre ensemble ? Nina Fasciaux délivre ici un véritable manifeste de l'information qui dépasse de très loin les stricts contours de la profession journalistique. En creux se dévoile le mal qui ronge le monde contemporain : le rejet pur et simple de l'autre. Et l'urgence qui en découle : la restauration de la confiance par le dialogue, et la refondation impérative d'une écoute sincère, capable de réparer la démocratie.