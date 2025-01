De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles

Dix ans après la déflagration du massacre de Charlie Hebdo, un roman choral intense et nécessaire sur la haine, la violence et le déchirement de la société française. La tuerie de Charlie sur laquelle s'ouvre le roman, anéantit Jeanne, jeune femme française, juive, et sonne comme un terrible avertissement, tout comme les manifestations qui suivent suscitent l'espoir que toute la société française s'unisse pour lutter contre cette violence qui la frappe de si près. Au destin de Jeanne et des siens se mêlent peu à peu d'autres destins, d'autres personnages comme autant d'étoiles qui s'entrecroisent, jusqu'à se rejoindre. Tous, d'une manière ou d'une autre, subissent la violence et la guerre, une guerre fratricide qui, sur fond d'obscurantisme religieux et de déni d'humanité, vient les frapper chacun à leur tour dans ce qu'ils ont de plus cher. Dénonçant avec force l'antisémitisme ravageur et la montée du terrorisme islamiste en France, Sarah Barukh nous emporte, de sa plume sensible et vibrante, à travers le tourbillon de ces vies déchirées mais pourtant intimement liées par une même condition humaine. A propos de l'autrice Sarah Barukhest l'autrice de plusieurs romans : Elle voulait juste marcher tout droit (prix Lions Club et MJLF 2017), Le Cas zéro (prix du Roman d'Entreprise et du travail 2019) et Envole-moi (2020). Romancière engagée, elle publie en 2023 aux éditions HarperCollins 125 et de milliers, un ouvrage collectif contre les féminicides et les violences faites aux femmes.