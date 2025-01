Paris-Babel vient combler une lacune : aucun ouvrage n'avait jusqu'alors retracé l'histoire linguistique de Paris et de sa périphérie, des origines à ce début de XXIe siècle, en en montrant toute la diversité. Dans un Paris tôt devenu un centre politique, économique et culturel, les langues obéissent à des dynamiques parfois paradoxales. D'un côté, les usages réels imposés au gré des guerres, révolutions, colonisations, flux migratoires ou touristiques... : du gaulois des Parisi au IIIe siècle avant J.-C. jusqu'au verlan ou au wesh wesh du début du XXIe siècle, en passant par le latin, les langues régionales (breton, occitan...) ou celles des pays proches ou lointains (anglais, arabe, chinois, créoles, italien, romani, yiddish, wolof...). De l'autre, la fabrique d'une norme souvent érigée en cause nationale face aux langues régionales, à l'anglais, à l'argot parisien... Parce qu'il concentre la plus large palette linguistique de France (on y entend aujourd'hui plus d'une centaine de langues). Paris offre un fascinant laboratoire de normalisation, mais aussi de manipulations et de métissages linguistiques.