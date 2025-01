A pas de loup

Une nuit, Claire et Louis déambulent dans la maison de leurs grands-parents. Les enfants vont être peu discrets... Papi qui regarde la télé et Mami qui bouquine dans son lit se demandent d'ou viennent ces drôles de bruits. Est-ce que ce sont les enfants ou bien les autres pensionnaires de la vaste demeure ? Nous faisons alors la connaissance de Coco le toucan qui s'envole dans un bruissement d'ailes ; de Grangrosgris l'éléphant qui a élu domicile sous l'escalier ; de Minouchette la tigresse qui veille sur le réfrigérateur et de Boboa le baobab qui flirte avec le tuyau d'arrosage ! Cet album invite ses lecteurs à la frontière du rêve et de la réalité. Avec beaucoup de poésie, il guidera les enfants dans une étonnante épopée fantastique.