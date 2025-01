Photo sur demande

"Quand je me suis inscrit sur ce site il y a un an, l'annonce à rédiger était limitée à cent caractères. A propos de moi : Etudiant en langue, amant sur mesure pour hommes cultivés, prix et photos sur demande". De désillusions en renoncements, le narrateur se dissout dans une existence évanescente au contexte familial pesant. Contraint par la précarité, il se fait escort. Aux rendez-vous succèdent les passes d'une nuit ; aux amours, les clients. Jusqu'à cette photographie en noir et blanc, au-dessus d'un lit. Débute alors une enquête qui prendra peu à peu des allures de renaissance. Ce premier roman poétique dessine le portrait à fleur de peau d'un jeune homme en quête de sens. Ne vous laissez pas tromper par sa brillante désinvolture, au fil des lignes se cache une émotion qui va crescendo, jusqu'à prendre à la gorge.