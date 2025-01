Grace Adams passe (vraiment) une journée de merde

Elle ira à pied jusqu'à chez Ben. Voilà ce qu'elle va faire. C'est simple. Elle débarquera à l'anniversaire de sa fille sans invitation, avec cette offrande à 200 livres qui a tout d'un pot-de-vin, comme la méchante sorcière d'un conte de fées tordu, venue jeter sa malédiction. Non ! Ce n'est pas ainsi que ça va se passer. Ce gâteau est un acte d'amour et Lotte le verra comme tel. Elle comprendra. Et elle lui pardonnera. Grace Adams n'est qu'à une journée (pourrie) près de changer son destin. Par un après-midi caniculaire, empêtrée dans les embouteillages alors qu'elle doit récupérer le gâteau pour les seize ans de sa fille, Grace Adams pète littéralement les plombs. Sans un cri, sans une larme, elle laisse sa voiture en plan derrière elle et se barre sous les klaxons rageurs. Elle va ainsi traverser Londres, à pied, pour affronter son ado qui l'a bannie de sa vie et son mari qui demande le divorce. Sans oublier le drame qui a fait voler en éclats leur famille... Grace Adams était réellement fantastique, à une époque. Et elle l'est toujours ! C'est ce que son mari et sa fille ont oublié... Aujourd'hui, elle va le leur rappeler !