Cupidon a des ailes en carton

Meredith aime Antoine. Eperdument. Mais à l'aube d'un engagement plus sérieux, elle est rattrapée par ses doutes. Comédienne en devenir, elle a l'impression d'être encore une pâle esquisse d'elle-même. Or, vivre leurs sentiments un ton en dessous lui est insupportable ! Dans son esprit romanesque, germe l'idée folle de s'éloigner, prendre le risque de le perdre pour se trouver elle-même, et mieux lui revenir. Telle une Candide de l'amour, elle veut profiter de sa tournée avec son amie Rose pour entamer ce " Love tour ", et enfin se poser les bonnes questions. Car elle le pressent, être digne d'un grand amour ne peut se faire qu'en cheminant sur son Amourability : sa capacité à aimer, en transformant son rapport à soi, à l'autre, et au monde... Antoine lui accorde six mois et un jour. Le compte à rebours est lancé. Sur sa route, Meredith croisera de drôles de personnages qui l'aideront à avancer. Ou parfois reculer... Cupidon est facétieux. Mais heureusement, il a plus d'une flèche dans son carquois !