L'été d'avant

"Je m'appelle Frankie Elkin et je me suis donné pour mission de retrouver des personnes disparues - en particulier quand elles appartiennent à des minorités. Quand la police a baissé les bras, que les médias ne s'y sont jamais intéressés, que tout le monde a oublié, c'est là que j'interviens". Frankie, barmaid, la quarantaine, ancienne alcoolique, est un loup solitaire. Lorsqu'elle apprend qu'une adolescente haïtienne a disparu de Mattapan, quartier chaud de Boston, elle se jure de tout mettre en oeuvre pour la retrouver, quitte à risquer sa peau. Avec plus de 25 millions de livres vendus dans le monde, dont 2 millions en France, Lisa Gardner domine la scène du suspense. L'Eté d'avant marque le début d'une nouvelle série culte. L'un des personnages les plus originaux de la littérature policière contemporaine. Washington Post. Lisa Gardner signe une fois de plus un polar redoutablement efficace. Gala. Une enquête captivante. Femme actuelle. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard.