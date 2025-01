La Louisiane

Paris, 1720. La Supérieure de la Salpêtrière est mandatée pour sélectionner une centaine de femmes " volontaires " qui seront envoyées en Louisiane afin d'y épouser des colons français. Parmi elles, trois amies improbables : Charlotte, une orpheline de douze ans à la langue bien pendue, Pétronille, une jeune aristocrate désargentée, et Geneviève, une faiseuse d'anges. Comme leurs compagnes à bord de La Baleine, elles ignorent tout ce qui les attend au-delà des mers. Réunies par le destin, elles devront braver l'adversité sur une terre impitoyable et traverser une vie faite d'amour, de naissances et de deuils, de cruauté et de plaisirs inattendus. Et d'une amitié forgée dans le feu.