Quel lien secret peut bien réunir Isaac Newton, une étudiante en philosophie, un brillant physicien, une romancière obsessionnelle et un vieux Chinois ? C'est l'enjeu de ce roman envoûtant qui, du laboratoire de Cambridge au triangle des Bermudes, du synchrotron de Paris-Saclay au monde du XXIIIe siècle, nous entraîne dans une course folle à travers le temps - dimension mystérieuse que chacun tente de maîtriser dans l'espoir d'y trouver son bonheur. Que pèse une vie ? Présent, passé et futur ont-ils un sens ? Avec Les Maîtres du temps, Stéphanie Janicot, Prix Renaudot du livre de poche pour La Mémoire du monde, revient sur un thème qui lui est cher et livre une réflexion pénétrante sur le temps, les destinées humaines et le pouvoir de l'imagination.