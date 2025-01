Mieux se protéger de la dépendance à l'alcool

L'alcool n'est pas un " produit d'usage " comme les autres. Il a un statut social différent des autres psychotropes, et cela complique le repérage et la compréhension des risques liés à la consommation des boissons alcoolisées. Ainsi, les dangers liés aux mésusages de l'alcool sont fréquemment sous-évalués, banalisés, ignorés ou identifiés trop tard. De plus, les personnes souffrant d'une addiction à l'alcool sont durement jugées par l'entourage. Or, chacun de nous présente de plus ou moins grandes capacités de résistance aux pouvoirs addictifs de l'alcool, comme aux conséquences de son usage. Ce livre vise à promouvoir le repérage précoce et la prévention des risques de développement d'un trouble de l'usage de l'alcool : il permet de comprendre comment se construit une alcoolo-dépendance, d'identifier les vulnérabilités individuelles et les habitudes de consommation, de prendre conscience des conséquences sur le corps et le cerveau. Le lecteur pourra aussi s'auto-évaluer et apprendre à reconnaître les circonstances qui nécessitent une attention particulière.