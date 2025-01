Ce n'est pourtant pas pour faire joli cette série de méandres et d'appendices. Au contraire. Je rêve de pouvoir dire les choses clairement. De les énoncer sous le régime de l'aboiement. Sans plus de poésie, ni moins, qu'un baquet se vidant. Après, c'est vrai, je pourrais rester là à cracher des ronds de fumée en attendant la vermine et son fameux carnaval.