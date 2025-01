"Liban. Terre Sainte I Ou les Beautés de l'Orient et de l'Occident" est un hymne à la gloire de la femme libanaise, et aux puissants symboles historiques de la Phénicie ancienne, le Liban actuel. En effet. dans cette inspiration lyrique élevée, l'écrivain-poète magnifie, avec délicatesse, les grandes beautés de la femme du pays des cèdres de Dieu. A travers ce cheminement et au regard de l'histoire, il considère le Liban comme une Terre Sainte et éternelle. S'inspirant de la construction formelle liturgique du Prophète-Roi David "(...) Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident". Philippe Tiémassa-Grey manifeste son génie poétique en Occident, plus particulièrement en France, pour y encenser ses femmes et ses majestueux monuments clans l'étrange solitude du travail poétique.