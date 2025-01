Le concierge de l'Opéra

Paris, 1941. Emile et Lazare sont deux amis qui ont la chance d'avoir le palais Garnier comme terrain de jeux. Emile admire Lazare, le fils du concierge de l'Opéra, qui n'a qu'un seul rêve : sortir de l'ombre et devenir danseur étoile. Ensemble, ils se croient invulnérables, mais dans une ville occupée par les troupes allemandes, c'est un autre genre d'étoile qui menace Emile. Paris, 2022. Anna est la fille de Pâris Besson, le célèbre danseur étoile et maître de ballet de l'Opéra. Elle est aussi la petite-fille du facétieux Lazare Besson, le non moins célèbre concierge du palais Garnier, ami des artistes et des ministres. Depuis le suicide de son cousin Abel, tout a changé pour Anna. Elle ne veut plus jouer la figurante et désire incarner le premier rôle de sa vie, quitte à renverser le fragile équilibre de son clan.