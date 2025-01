Quand une série de meurtres déroutants relie des mondes opposés. Entre cités et riches demeures de Neuilly, le crime assemble qui ne se ressemble pas... Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlures inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste : celle d'un mystérieux dossier, le " Code 93 " ? Une piste qui, des cercles huppés parisiens aux quartiers déshérités, fera franchir à Coste les limites du périphérique, et de la raison... " Un scénario qui tient en haleine jusqu'à la dernière page. Du grand art de polar. " L'Express " On ressort bluffé par ce thriller. " Le Figaro (Coup de coeur de l'année) Prix Saint-Maur en Poche catégorie prix du public - 2015