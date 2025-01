" Si vous aimez Elena Ferrante, vous aimerez Donnatella di Pietrantonio". Alix Girod de l'Ain - Elle Adriana est comme un torrent, elle surgit toujours dans la vie de sa soeur avec la puissance d'une révélation, attisant la nuit des souvenirs. Elles ont été des enfants rebelles et complices, unies par le manque d'amour d'une mère aujourd'hui sur le déclin. Elles sont désormais des femmes, éloignées l'une de l'autre, lourdes d'un héritage de non-dits. Et pour qui ignore le langage de l'affection, il est difficile d'ouvrir son coeur. C'est à Borgo Sud, le quartier des pêcheurs de Pescara, ville des Abruzzes où les hommes forment une seule et même famille autour de la mer, que les deux soeurs parviendront peut-être à réparer le passé. Après La Revenue, couronné par le prestigieux prix Campiello, la grande romancière italienne Donatella Di Pietrantonio poursuit une oeuvre subtile et profonde sur le temps et le mystère des sentiments. " Une ode magnifique à la sororité par une autrice de grand talent". La Croix