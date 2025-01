La profondeur de l'eau

A travers la voix de Jessica, c'est toute la détresse des plus démunis qui résonne. Ce récit d'un fait divers glaçant est aussi celui d'une lutte pied à pied contre le déterminisme social. Depuis ses huit ans, Jessica passe de foyers en familles d'accueil. Sa mère et son beau-père sont en prison. Comme chaque mois de novembre, elle va fleurir la tombe de son petit frère. Elle a maintenant vingt et un ans. Il est temps pour elle de plonger dans l'épais dossier d'instruction où sont consignés les secrets de sa famille. Et ce qu'elle va découvrir dépasse l'imagination. A travers la voix de Jessica, c'est toute la détresse des plus démunis qui résonne. Ce récit d'un fait divers glaçant est aussi celui d'une lutte pied à pied contre le déterminisme social. Jessica Martin est le pseudonyme commun que l'héroïne du livre, qui souhaite rester anonyme, et l'écrivain François Beaune ont choisi pour signer ce roman de non-fiction.