Un baiser sous les étoiles ; Danse avec un vétérinaire

Série "Vétérinaires du Yorkshire" - Tomes 1 & 2 /2 Leur coeur déborde d'amour... Un baiser sous les étoiles, Louisa Heaton De passage dans sa ville natale, Halley, assistante vétérinaire, ne songe déjà plus qu'à repartir. Elle a trop souffert autrefois des ragots colportés au sein de la petite communauté pour s'y plaire. Pourtant, lorsque par une nuit étoilée elle rencontre Archer Forde, sa vie prend un tour inattendu. Le garçon timide d'autrefois s'est transformé en homme splendide et, dans ses bras, elle perd la raison. Jusqu'à se découvrir bientôt enceinte... Danse avec un vétérinaire, Kate Hardy Depuis son divorce, Jenny s'est fermée à l'amour. Elle consacre tout son temps à soigner les animaux de la clinique vétérinaire, tout en veillant sur sa mère malade. Mais son nouveau collègue, le Dr James Madden, éveille soudain en elle des sentiments forts et troublants. Cet homme passionnant, son adorable fillette et leur joyeux épagneul pourraient-ils former la famille dont elle rêve en secret ?