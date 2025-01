Quels sont les mécanismes de la trahison et comment apprendre à la débusquer ? Quels nouveaux atours revêt-elle dans le monde contemporain ? Et surtout, comment la combattre pour remédier à la vaste "crise de la confiance" , qui a contaminé notre société ? C'est le propos de ce livre passionnant qui explore la trahison, cette grande oubliée de la philosophie, pourtant au coeur de notre culture et de notre quotidien : relations amoureuses, familiales, amicales, vie professionnelle ou politique... Dans ce monde du chacun pour soi, il s'agit de "courir le risque de la loyauté" et de réaffirmer notre fidélité à des idéaux qui ne fléchissent pas sous le poids de la facilité ou de la peur. N'est-ce pas la clé pour en finir avec la société de la trahison ? Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont L'Homme expliqué aux femmes : l'avenir de la masculinité, L'Ambition ou l'Epopée de soi (Flammarion), ainsi que Les 50 plus grandes théories des philosophes français (collection "3 minutes pour comprendre ", Courrier du Livre).