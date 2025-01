Romance nationale

Il est professeur de latin, au quotidien bien réglé. Elle est influenceuse New Romance, à la sexualité débridée. Joséphine est entrée dans la vie de Mehdi comme une délicieuse déflagration. Leur relation prend un tournant inattendu lorsqu'il découvre ses opinions tranchées. Joséphine est engagée corps et âme pour Eux, un mouvement radical qui fascine autant qu'il inquiète. Pour Mehdi, le mystère s'épaissit lorsqu'un mal étrange commence à effacer son corps. Une semaine électorale décisive, une liaison intense, un malaise qui se propage... Jusqu'où cette passion interdite le mènera-t-elle, dans une société sur le point de basculer ? Après Mon Fantôme (Fayard, 2023), premier roman drôle et poignant, Mehdi Ouraoui poursuit son exploration des fractures contemporaines. Dans ce nouveau roman, il capture l'ascension irrésistible de l'extrême droite et révèle le vertige de l'écrivain happé par un réel insaisissable.