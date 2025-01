On les appelait cani sciolti, chiens sans collier, parce qu'ils ne voulaient appartenir à aucune organisation politique dans cette Italie des années 1970, quand toute une jeunesse rêvait de renverser la table pour changer le monde. Ce pan de l'histoire italienne va faire irruption dans la vie de Ghjulia Boccanera, détective privée occupée à rechercher un jeune ouvrier, mystérieusement disparu sur un chantier pharaonique de Nice... "? Sachant rythmer ses phrases comme ses histoires, Pedinielli élargit peu à peu son propos, glisse vers la gravité sans en avoir l'air, et termine son roman avec panache. ? " Télérama "? Pedinielli impressionne une fois encore. ? " Le Monde "? Attention ? : ce Sans collier est mordant ? ! ? " Le Canard enchaîné "? Une plume alerte et pleine d'humour. ? " Ouest France Michèle Pedinielli née à Nice d'un mélange corse et italien, est romancière. L'ensemble de sa série autour du personnage de Boccanera est publié aux éditions de l'Aube.