Un seul oeil

Dans une ville défigurée par des chantiers gigantesques, le sol vacille sous les pieds de Ghjulia Boccanera : Dan, son âme soeur, est plongé dans le coma après un accident suspect, et la PJ niçoise est mobilisée par un événement dramatique qui touche l'un des siens, le commandant Santucci. La détective privée se lance alors dans l'enquête sur l'agression de son ami, épaulée par une tenancière de speakeasy de la mode, un agent de renseignement amoureux et une vieille chienne rescapée de l'enfer. Au milieu de ce tourbillon fou, s'élève la voix de Dan qui, lui, raconte une histoire d'amour et de mort... "? Si Montale et Corbucci avaient eu une fille, c'est à Boccanera qu'elle ressemblerait. ? " Patrick Raynal "? La nouvelle héroïne du polar français. ? " Karine Papillaud Michèle Pedinielli née à Nice d'un mélange corse et italien, est romancière. L'ensemble de sa série autour du personnage de Boccanera est publié aux éditions de l'Aube.