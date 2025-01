La maison du magicien

Le voyage intérieur d'un fils en quête d'un père insaisissable, par-delà sa mort, entre émotion, intimité et tendre ironie, où l'écriture semble être le seul chemin de guérison. Enfant, Emanuele a appris très vite que pour survivre dans l'orbite de son père, il était préférable qu'il reste un personnage secondaire. Même si sa mère répétait à tout bout de champ " Tu sais comment il est ", Emanuele n'a jamais vraiment su qui était cet homme imprévisible, dont il hérite d'un appartement encore imprégné du souvenir de vies guéries et redressées. Car son père, Mario Trevi, était un psychanalyste jungien renommé, professeur-guérisseur, " magicien " capable de réparer les êtres blessés. En s'installant dans ce logement, Emanuele constate des traces d'une mystérieuse " visiteuse " nocturne qui entre à son insu et se plaît à déplacer des objets. Il emploie une aide-ménagère, qui fait plus de désordre que de ménage, au point qu'il rêve de la licencier. Puis, presque malgré lui, il entame une relation avec la cousine de cette dernière, Paradisa, jeune prostituée péruvienne. Cherchant coûte que coûte à résoudre l'énigme de la vie de son géniteur, Emanuele revisite l'histoire familiale, l'enfance de son père ainsi que son passé de résistant communiste. En mêlant souvenirs personnels, littérature et psychanalyse, l'auteur tente de saisir la vérité des événements et des êtres. Emanuele Trevi signe ici son roman le plus personnel. Dans un style limpide, il livre un texte enlevé et tendre, drôle et inattendu.