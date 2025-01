J'ai vu le film, j'ai vu comment tu regardais les corps, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que ton cinéma, c'était ça, ce désir que tu as eu de garder prisonnier ce qui t'échappait, que tu l'avais fait pour toi, pour ne pas laisser partir les souvenirs, fussent-ils tes pires cauchemars ? Saigon, 1953. Paul-Bernard met sa caméra au service de l'armée française avant d'être désabusé par la guerre et ses crimes. Trente ans plus tard, celui qui se rêvait cinéaste engagé se lance dans l'industrie pornographique. Après sa disparition, son fils Pierre renouera avec l'actrice à qui le réalisateur doit ses plus grands succès et, à travers elle, avec toute une époque trouble où se croisaient chanteurs yéyés, vedettes porno et demi-monde des colonies. Sarabandes X retrace, dans une langue inventive et foisonnante, la trajectoire d'une génération qui, du début des Trente Glorieuses à nos jours, a porté l'espoir d'une incorruptibilité artistique aussitôt balayé. Corentin Durand a vingt-huit ans. Son premier roman, L'Inclinaison (Gallimard, 2022), a été finaliste du prix Décembre.