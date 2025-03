Un matin de décembre, Gyeongha reçoit un message de son amie Inseon, tout juste transférée d'urgence à l'hôpital de Séoul. Gravement blessée à la main, elle lui demande de se rendre chez elle, sur l'île de Jeju, pour nourrir son perroquet blanc qu'elle a laissé derrière elle. Le soir même, une violente tempête de neige s'abat sur l'île. Et là-bas, compilée de manière minutieuse, c'est l'histoire de la famille d'Inseon qui attend Gyeongha : des archives réunies par centaines documentent l'un des pires massacres que la Corée ait connu - trente mille civils assassinés entre novembre 1948 et début 1949. Comme un long songe d'hiver, Impossibles adieux fait éclater au grand jour une mémoire traumatique enfouie depuis des décennies. Un grand livre, envoûtant et hanté, sur une tragédie mal connue. Sylvie Tanette, Les Inrockuptibles. D'une beauté fulgurante sur la survivance des esprits. Oriane Jeancourt Galignani, Transfuge. Tout en sobriété et en délicatesse, l'autrice s'inscrit dans une littérature de l'entre-deux, fantastique et existentielle, intime et historique. D'une grande force. Nils C. Ahl, Le Monde. Traduit du coréen par Kyungran Choi et Pierre Bisiou. Prix Médicis étranger 2023. Prix Nobel de littérature 2024.