Aimi Miyoshi et Nami Sometani, camarades de classe au lycée, ont toutes les deux le béguin pour un certain Kirio. A la fois amies et rivales, elles se retrouvent toujours à parler de ce garçon. Entre une dispute autour de la veste de Kirio, un rituel pour l'invoquer dans ses rêves, ou encore la simulation du rendez-vous idéal, le quotidien de ces deux adolescentes amoureuses tourne autour de lui.