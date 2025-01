Au début des années 90, le cauchemar des années 80 continue, des millions de dollars s'échangent à la vitesse de la lumière, la machine est avide de spectacle(s) et l'Amérique toujours accro à la trilogie : gloire, chute, rédemption. Mike Tyson est l'emblème de cette époque, jusqu'à ce qu'il soit accusé de viol par une jeune fille de 18 ans venue du fin fond du Rhode Island. Tyson, comme Muhammad Ali l'a été plus tôt ou comme O. J Simpson le sera plus tard, a-t-il été le bouc émissaire d'une Amérique raciste et puritaine ou le jouet de ses propres démons ? A moins que le destin ne soit un combat truqué. Desiree retrace l'enchaînement inéluctable des faits avant de nous plonger dans l'ouragan du procès.