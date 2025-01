Une grande saga sur treize siècles pour rappeler la longue histoire des présences en France des populations du Maghreb et d'Orient. Du début du VIIIe siècle jusqu'au premier quart finissant du XXIe siècle, les relations nouées par la France avec les populations issues du monde maghrébo-oriental furent parfois conflictuelles, parfois fusionnelles, mais jamais rompues, tout en restant méconnues encore aujourd'hui. Dans cet ouvrage ambitieux, plus d'une trentaine de spécialistes unissent leurs savoirs pour explorer sur le temps long la permanence de ces liens avec une aire culturelle aux frontières mouvantes à travers l'histoire, et qui s'étend sur une vingtaine de pays du pourtour méditerranéen, des côtes de l'Atlantique à la Turquie, de l'Afrique du Nord à l'Arménie, du Liban au Sahara, de la péninsule arabique à l'Egypte. Ce récit est riche d'une histoire forte des liens tissés avec ces nations et leurs populations, mais aussi des mouvements migratoires entretenus avec l'Hexagone, qui se densifient à partir du XIXe siècle et se développent au siècle suivant, notamment en provenance du Maghreb, d'abord d'Algérie puis de Tunisie et du Maroc. Génération après génération, ces nouveaux arrivants diversifient la vie politique, sportive, économique, artistique et littéraire de la société française. Ce métissage n'est pas le fruit d'une secousse ponctuelle, mais bien le résultat de treize siècles d'histoire commune, faisant de la France une terre d'immigration.