"Il faut commencer là où c'est le plus injuste". C'est avec ce principe que Chloé choisit sa vocation et qu'elle entre, après de brillantes études, à la Cour nationale du droit d'asile en tant que rapporteur. Devenue en quelques mois incollable sur la violence du monde, la jeune femme présente aux juges les dossiers des réfugiés. Elle tente de maintenir, dans ses habits aussi raides que la justice, son rôle d'experte en géopolitique. Mais comment demeurer imperturbable quand un récit insoutenable chasse l'autre ? Au fil des mois, les émotions de Chloé s'engourdissent, son corps se tend, ses rêves se muent en cauchemars - au point qu'elle doit lutter de toutes ses forces pour que son travail à la Cour ne l'engloutisse pas. Dans ce premier roman percutant, où les voix de réfugiés se mêlent à celle de la narratrice, Flore Montoyat questionne les failles de notre système d'accueil et ce qu'il anéantit de notre humanité. A propos de l'autrice Née en 1992, Flore Montoyat est passionnée de géopolitique. Spécialiste du droit des réfugiés, elle a travaillé pour les Nations unies, puis passé quatre ans au coeur des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Le Mauvais Rôle, inspiré de cette expérience, est son premier roman.