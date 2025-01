L'ombre portée

L'inspecteur principal Claude Schneider et son groupe viennent d'être appelés sur un incendie : une ancienne menuiserie a été réduite en cendres. Très vite l'origine criminelle est confirmée et Schneider ne tarde pas à recevoir la confession d'un maçon sans le sou, contacté par un mystérieux individu pour allumer l'incendie. Le Groupe criminel se lance sur la piste du commanditaire. Une piste qui va conduire les policiers aux portes des grandes propriétés de la ville. L'une d'elles abrite les locaux d'une société de "recherches". Un couple à l'allure spectaculaire y réside et tous deux semblent avoir une influence grandissante sur les notables. Schneider connaît l'existence du mal - il va voir les cadavres s'accumuler - mais il ne croit pas aux forces surnaturelles. Pourtant, à plusieurs reprises, il a l'impression de rencontrer le Diable...