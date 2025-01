Sortir de l'ombre

QUE FERIEZ-VOUS SI VOUS SOUPCONNIEZ VOS ENFANTS DE NE PLUS VRAIMENT ETRE LES VÔTRES ? Jessica Jones, une détective privée au passé tumultueux, est engagée par Amber Randall. Cette femme fortunée est persuadée que ses jumeaux ont été remplacés par quelque chose d'horrible, de "parfait" . Initialement sceptiques, Jessica et son assistant Malcolm se retrouvent rapidement plongés dans une enquête complexe où chaque découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Entre comportements étranges, apparences irréelles et liens troublants avec le surnaturel, l'ex-super-héroïne doit naviguer dans un labyrinthe de secrets et de paranoïa, tout en affrontant ses propres démons.