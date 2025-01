Mes pieds nus frappent le sol

"Il m'avait fécondée, plantant en moi une femme en colère d'être une petite fille peureuse qui se laisse toujours faire, une femme qui accepte que les hommes soient ses maîtres." A quel prix peut-on se réapproprier un corps, une vie, une identité longtemps façonnée par la violence des autres ? Ce récit d'émancipation, largement autobiographique, est un véritable parcours vers la liberté – brut et lumineux. "Ce livre m'a empoignée dès le début et ne m'a plus lâchée. C'est un texte puissant, avec une écriture d'une grande beauté." ? Emmanuelle Michel