Une grossesse ordinaire

Jeune femme myopathe, Sushina Lagouje veut être mère. Cette volonté toute simple de fonder une famille va déboucher sur un véritable parcours d'obstacles. En suivant l'autrice dans ce récit extraordinaire, qui se lit d'une traite, nous vivons les absurdités d'une société validiste qui invisibilise et infantilise encore trop souvent les personnes handicapées. Cette grossesse tout sauf ordinaire révèle en effet avec force la manière dont notre société perçoit les corps handicapés et la façon dont on leur dénie l'expérience de la maternité. Sushina Lagouje nous invite à être les témoins de son chemin chaotique vers la parentalité. Elle le raconte avec âpreté et de façon crue parfois, mais aussi avec beaucoup d'humour. Une lecture indispensable pour une prise de conscience nécessaire.