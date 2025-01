Née en Hongrie, petite-fille de rabbin, fille de psychanalyste, épouse d'universitaire, Sophie Blind veut divorcer. Divorcer d'un mari despotique, divorcer du lourd passé familial marqué par la religion, la guerre et la Shoah, divorcer des injonctions sociales - renoncer à toutes ces vies pour en vivre une seule, mais qui serait enfin libre. Sur le chemin de l'émancipation, elle avance à l'aveugle, comme dans un songe où s'effacent les frontières entre rêve et réalité. Kaléidoscope historique, social et existentiel, "Vies et morts de Sophie Blind" est un extraordinaire traité d'affranchissement, un grand roman féministe, qui place Susan Taubes aux côtés de Renata Adler, Sylvia Plath et Clarice Lispector. Et Sophie Blind, parmi les figures littéraires inoubliables.