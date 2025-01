Un homme rencontre une femme à la sortie d'une séance de cinéma, ils tombent amoureux, cependant leur histoire tourne court... Le roman de ce qui a failli être, de ce qui a presque été. Un homme rencontre une femme à la sortie d'une séance d'Elle et lui, le chef-d'oeuvre de Leo McCarey. Ils se mettent à discuter de leur passion pour ce film. C'est le point de départ d'une histoire d'amour à la fois évidente et intense. Mais elle a soixante-douze ans, et lui, quarante-huit. Peut-on ignorer un tel fossé ? Est-il possible de tout recommencer ? Leur histoire va les plonger dans la spirale du temps et des souvenirs. Le Paris d'aujourd'hui ouvrira un passage vers la Vienne d'autres époques, de l'immédiate après-guerre aux années 1970. Portée par une écriture sensible et ciselée qui traque obsessionnellement le mot de trop, La Face nord explore les frontières indécises de nos vies parallèles, vécues ou rêvées. En conteur virtuose, Jean-Pierre Montal signe un roman d'une beauté troublante où le grain du réel se mêle au flou des sentiments.