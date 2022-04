Mais... mais qu'est-ce qui se passe, en ce moment ? Pome est d'une humeur terrible et Verte reste enfermée dans sa chambre. On les connaît pourtant, cela ne leur ressemble pas du tout. Une crise d'adolescence ? Ce serait trop facile. La fatigue ? Certainement pas. Et lorsque Pome rentre avec un bleu au visage, le doute n'est plus permis : quelque chose ne tourne pas rond. Depuis l'arrivée de la nouvelle au collège, tout semble détraqué. Une nouvelle... quelle nouvelle ? Verte et Pome refusent d'en parler. Dès que l'on prononce son prénom, une scolopendre surgit ! Mais que fait la police dans ces cas-là ? Et que font les sorcières ?