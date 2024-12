Anne l'indomptable

Bretagne, An II (1794) Après avoir grandi en fille choyée de nobles bretons, Anne de Keroual a perdu tous ses titres avec l'abolition des privilèges du 3 août 1789. Si elle a pu conserver ses terres et un certain prestige dans la région, elle ne désire pas pour autant un retour à l'ancien régime, dont elle reconnaît les nombreux défauts. Cependant, elle n'est guère convaincue par l'alternative, et est même farouchement opposée à la violence et la répression exercées par les révolutionnaires. Alors pourquoi est-elle incapable de détourner les yeux de Malo Jakez ? Ancien corsaire du roi et conteur émérite, il incarne tout ce qu'elle exècre et porte le flambeau d'une République qui a ruiné les siens. Un homme à qui elle ne pourra jamais se lier, malgré la passion brûlante qui les pousse l'un vers l'autre, au risque de perdre la tête... A propos de l'autrice Léna Forestier a commencé à écrire à dix ans, fascinée par Jo March, l'héroïne des Quatre filles du docteur March, qui écrit le soir, cachée dans son grenier. Des années plus tard, une séance de lecture à voix haute de ses "romans" de l'époque, un soir d'été en famille, a été source d'un fou-rire général et mémorable... Il n'empêche, le virus était attrapé. Depuis, Léna mène une existence d'autrice deux en une : côté pile, romance contemporaine et historique ; côté face, littérature générale et livres pour la jeunesse, sous un autre nom. Comme Jo, elle a le goût du secret.