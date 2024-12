Baisers de Sicile, Liaison de glace

Série " Amoureuses siciliennes " - Tomes 1 & 2/2 Elles sont fières et passionnées... Baisers de Sicile Aurora est émue de revoir Nico Caruso. Promis l'un à l'autre durant leur enfance sicilienne, ils ont partagé leurs joies et leurs peines. Jusqu'à cette nuit inoubliable, où Aurora s'est offerte à lui... Hélas, au lieu de les rapprocher, ce moment d'intimité et de bonheur les a séparés. Nico a quitté le village, et Aurora a tâché de l'oublier - en vain. Parviendra-t-elle aujourd'hui à travailler à son côté, maintenant que son amour de jeunesse est devenu son patron ? Liaison de glace Femme de chambre dans un prestigieux hôtel de Sicile, Antonietta est aussi réservée qu'efficace auprès de son illustre clientèle. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance du sublime Rafael, dans le lit duquel elle passe des nuits vibrantes. Hélas, cette liaison interdite échappe à tout contrôle, quand son amant se révèle être le prince de Tulano ! Avant que le scandale éclate, Rafael va désormais devoir faire un choix entre Antonietta et sa couronne... Romans réédités