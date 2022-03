Jésus a-t-Il vraiment existé ? Et 51 autres questions

Que croient les chrétiens ? Qu'est-ce qui est typique de la foi chrétienne et de la façon dont les chrétiens vivent leur foi ? Avec cinquante-deux questions et réponses, ce livre donne un aperçu de la foi chrétienne. On peut le lire comme une introduction au christianisme. Si l'on est déjà familier avec le christianisme, ce livre est un cours de recyclage approfondi sur les éléments de base. Les questions sont courantes chez les petits comme chez les grands : la foi est-elle pour les âmes simples ? Jésus a-t-il vraiment existé ? Que font les gens au Ciel ? Dieu est-Il un juge qui condamne ? Pourquoi devrais-je pardonner ? La souffrance a-t-elle un sens ? Les autres religions ont-elles tort ? Jésus a-t-Il ri ? La lecture de chaque réponse prend au maximum deux minutes. La réponse est toujours suivie de deux questions à travailler individuellement ou avec d'autres. Il y a également des références à cinq autres questions relatives au sujet en question.