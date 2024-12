Educatrice au pays des Merveilles

Cet ouvrage est le récit du parcours d'une éducatrice. Elle le partage avec une touche d'ironie et beaucoup de courage face aux politiques publiques et aux violences institutionnelles qui gangrènent l'éducation des plus vulnérables et la justice sociale. Avec des conditions de travail continuellement dégradées et provoquant l'érosion des valeurs qu'elle défend, Linda imaginera d'autres postures professionnelles dans une démarche innovante au service de l'accompagnement et de la protection des enfants. Elle tentera d'établir la reconnaissance d'un double statut : hybridation de l'éducation spécialisée et de l'accueil familial. C'est dans ce contexte qu'elle accueillera des mineurs confiés par le juge des enfants pendant sept ans. En parallèle, elle continuera à sublimer son métier en créant Familigne, dans laquelle elle exerce en tant qu'indépendante.