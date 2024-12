Histoire et avenir du gouvernement mondial

Peut-on gérer les communautés humaines par l'instauration d'un gouvernement mondial ? Ou bien, faut-il plutôt établir des règles de gouvernance et disposer des moyens pour leur application ? L'idée d'un gouvernement mondial imposé par la force a évolué à travers le temps vers une voie plus subtile fondée sur l'édiction de règles que les entités en présence sont appelées à suivre et à respecter. C'est une gouvernance fonctionnelle qui reste toutefois favorable aux entités dont la puissance économique et militaire est la plus imposante. Quel sera l'avenir de cette gouvernance à l'orée du XXI' siècle, alors que se profile un monde qui se sera passé de l'utopie d'un gouvernement mondial formel et totalitaire ?