Le manoir Thorne a toujours été hanté... et a toujours hanté Bronwyn Dale. Petite fille, grâce à une brèche dans le temps dans le manoir de sa grand-tante, Bronwyn rendait visite à William Thorne, un garçon de son âge né deux siècles plus tôt. A la suite d'une tragédie familiale, la demeure a été fermée et elle s'est convaincue que William n'a existé que dans son imagination. Vingt ans plus tard, elle hérite du manoir, et à son retour, William est là et l'attend. Et il n'est plus le garçon de ses souvenirs. Alors qu'ils ravivent la flamme de leur amitié et déclenchent d'autres étincelles, Bronwyn doit affronter des fantômes dans la version contemporaine de la maison. Elle se rend vite compte qu'ils sont liés à William et au scandale qui a ramené ce dernier au manoir. Pour avoir un avenir, Bronwyn va devoir se confronter au passé. #VoyagedansleTemps #FriendstoLovers #Mystère