Sociologie des déclenchements d'actions protestataires

Les déclenchements de manifestations, grèves et autres protestations collectives ne sont pas le fruit d'une goutte d'eau de trop ou d'une étincelle. Ils reposent sur des ituations dans lesquelles des individus, quelles que soient leurs motivations initiales, se préoccupent essentiellement de ne pas se trouver seuls à agir. Les interactions où se joue le passage à l'action sont marquées par de nombreuses tentatives d'anticipation des comportements d'autres personnes, basées sur des tâtonnements et sur la reconnaissance de clichés ou traditions de mobilisations. S'appuyant sur plusieurs études de cas et construisant un cadre théorique dérivé des traditions interactionniste et constructiviste, cet ouvrage permet de comprendre finement les ressorts des déclenchements d'actions collectives. Il apporte aussi de nouvelles pistes pour les anticiper ou les réaliser, que l'on soit chercheur ou militant.