Le chinois en rythme A1-A2+

A destination des apprenants débutants ou faux-débutants, cette méthode de chinois mandarin met l'accent sur la pratique orale de la langue (rythme, tons), et sur la pratique de l'écriture. Adapté pour un travail en autonomie, cet ouvrage comprend 40 leçons proposant : · un court texte ou dialogue en chinois(avec pinyin) inspiré de chanson populaire, comptine ou dicton chinois ; · un tableau avec les mots à apprendre ; · des notes de présentation du texte proposé et des points culturels en lien avec l'histoire ; · des notes grammaticales et lexicales ; · des exercices d'application, de lecture, d'écriture, de prononciation, de compréhension orale, tous corrigés. Les plus : · 40 fichiers audio pour améliorer sa prononciation et sa compréhension orale (à télécharger gratuitement sur le site des édition Ellipses) ; · 40 vidéos pour mieux maîtriser l'écriture des caractères (à télécharger gratuitement) ; · lexiques : chinois-français et français-chinois