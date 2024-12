Elle devra choisir entre son devoir et sa survie. Toutes les certitudes d'Ivy ont volé en éclats. Après avoir échappé au cruel prince des Faes, elle se retrouve meurtrie, et est désormais accablée d'un secret bouleversant qu'elle doit dissimuler à tout prix... Car si l'Ordre le découvre, ses membres la tueront. La situation est d'autant plus dangereuse qu'Ivy est tombée amoureuse de son co-équipier Ren. Leur alchimie est incandescente, mais Ivy sait que l'agent a toujours privilégié son devoir envers l'Ordre. S'il apprenait la vérité, il ne voudrait plus jamais la toucher - dans l'éventualité où il lui laisserait la vie sauve. Par peur de le perdre, Ivy n'ose se confier à lui. Alors que le prince des Faes se rapproche, avec l'intention d'ouvrir à jamais les portes de l'Autre Monde, Ivy est à court d'options. Si elle ne découvre pas rapidement à qui elle peut se fier, ce n'est pas seulement son existence qui sera en péril, mais bien celle du monde tout entier. Traduit de l'anglais par Alice Kremer RESERVE A UN PUBLIC AVERTI